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لبنان

الحريري من عرسال: "بشار طار ونحنا راجعين"

Lebanon 24
02-02-2025 | 05:03
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واصل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري جولاته المناطقية، وحط أمس السبت في عرسال، حيث شارك في اللقاء الموسع الذي نظمته منسقية عرسال - الهرمل لأعضاء مكتب ومجلس ودوائر المنسقية وفاعليات المنطقة، في حضور النائب السابق بكر الحجيري وعضو المكتب السياسي طارق الحجيري، تحضيراً لإحياء الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، يوم الجمعة في 14 شباط الجاري، على الضريح في وسط بيروت، في حضور الرئيس سعد الحريري، تحت عنوان "بالعشرين عساحتنا راجعين".
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ونقل الأمين العام لـ"تيار المستقبل" تحيات الرئيس سعد الحريري إلى "عرسال الأبية والوفية لخط الرئيس الشهيد، عرسال التي كانت سباقة في وعي خطورة اغتياله. عرسال التي لطالما كانت وستبقى مدرسة في الوعي الوطني، ونبذ الفتن، واحباط كل المخططات المشبوهة التي كانت تحاول شيطنتها".

وإذ توقف عند سقوط نظام بشار الأسد بالقول: "بشار طار ونحنا راجعين"، بارك لسوريا الجديدة تولي الرئيس أحمد الشرع مهام الرئاسة فيها، ودعا أهالي عرسال إلى "النزول بكثافة الى ساحة الحرية في 14 شباط الجاري للاحتفال بسقوط نظام الأسد، وتحرر سوريا من استبداده".


وأوضح أن كلمة الرئيس سعد الحريري في 14 شباط ستحاكي تطلعات المرحلة المقبلة، وتؤكد أن الاعتدال سيبقى نبراس "تيار المستقبل"، وستكون واضحة المعالم في التأكيد على ثوابت مشروع الرئيس الشهيد التي لن نحيد عنها يوماً.

وشدد على أن "مسيرة الرئيس الشهيد بقيادة الرئيس الحريري لن تتوقف". وخاطب الحضور العرسالي بالقول: "كونوا على أهبة الاستعداد للعودة  إلى الجذور، واستعادة موقعنا الطبيعي في المعادلة الوطنية وبين أهلنا وناسنا".

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