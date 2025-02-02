بوعاصي يحذر من حكومة "خيل بلا خيالة"

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي على منصة "إكس": "حكومة تسميها الأحزاب من غير الحزبيين. حكومة تضع السياسات العامة الاستراتيجية من دون سياسيين. خيل بلا خيالة. تخيلوا".

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