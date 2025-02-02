وديع الخازن اتصل بكشيشيان معزيا بالارشمندريت كوجانيان

إتصل الوزير السابق وديع الخازن ببطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كشيشيان معزياً ومستنكراً جريمة قتل الارشمندريت انانيا كوجانيان.



وعبر الخازن خلال الإتصال عن إدانته الشديدة وشجبه القاطع للجريمة النكراء، مكرراً دعوته الصريحة لتعليق المشانق بحق المجرمين الذين يعبثون بأمن المجتمعات ويمسون بحرمة رجال الدين، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية.

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