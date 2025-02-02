Advertisement

لبنان

وديع الخازن اتصل بكشيشيان معزيا بالارشمندريت كوجانيان

Lebanon 24
02-02-2025 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1314696-638740970352400299.jpg
Doc-P-1314696-638740970352400299.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إتصل الوزير السابق وديع الخازن ببطريرك الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كشيشيان معزياً ومستنكراً جريمة قتل الارشمندريت انانيا كوجانيان.

وعبر الخازن خلال الإتصال عن إدانته الشديدة وشجبه القاطع للجريمة النكراء، مكرراً  دعوته الصريحة لتعليق المشانق بحق المجرمين الذين يعبثون بأمن المجتمعات ويمسون بحرمة رجال الدين، مجدداً التأكيد على أهمية اتخاذ تدابير صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال الإجرامية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:09 | 2025-02-02
08:04 | 2025-02-02
08:01 | 2025-02-02
07:47 | 2025-02-02
07:31 | 2025-02-02
07:11 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24