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لبنان

سماع صوت دويّ قويّ في الجنوب... هذه طبيعته

Lebanon 24
02-02-2025 | 06:24
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سُمِعَ صوت دويّ قويّ في مناطق في جنوب لبنان.
 
 
وأوضحت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ الجيش قام بتفجير ذخائر من مخلفات الحرب في حقل القليعة.
 
 
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