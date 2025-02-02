سماع صوت دويّ قويّ في الجنوب... هذه طبيعته

سُمِعَ صوت دويّ قويّ في مناطق في جنوب لبنان.

وأوضحت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ الجيش قام بتفجير ذخائر من مخلفات الحرب في حقل القليعة.