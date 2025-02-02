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لبنان

البطريرك ميناسيان استنكر جريمة قتل الأرشمندريت كوجانيان

Lebanon 24
02-02-2025 | 06:38
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صدر عن المكتب الإعلامي لكاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، البيان الاتي:
 
"بصدمةٍ وألمٍ عميقين، يدين صاحب الغبطة البطريرك ميناسيان الجريمة البشعة التي أودت بحياة الأب الأرشمندريت كوجانيان، معتبرًا إياها اعتداءً صارخًا ليس على شخصه فحسب، بل على جوهر القيم التي تقوم عليها الكنيسة ورسالة الإيمان المسيحي، وعلى مبادئ المحبة والتسامح التي تشكّل دعامة المجتمع الإنساني. إن هذا العمل الجبان لن يمرّ دون ردّ، ولن يكون مجرد حادثة عابرة تُطوى في سجل الجرائم، بل سيبقى جرحًا في ضمير الإنسانية حتى تتحقق العدالة ويُحاسب الفاعلون بلا تهاون أو تساهل".
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وتابع: "في هذا المصاب الأليم، يرفع البطريرك ميناسيان أصدق تعازيه إلى الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كيشيشيان، وإلى جميع أبناء الطائفة الأرمنية في زحلة وعنجر ولبنان والعالم. فقدان الأرشمندريت كوجانيان ليس مجرد خسارة شخصية، بل هو غياب لصوتٍ حمل في حياته رسالة الإيمان والخدمة، وكان شعلةً مضيئة في طريق المحبة والحوار، ورمزًا للالتزام العميق بقيم الكنيسة وتعاليمها".

وختم ميناسيان: "في هذه اللحظات العصيبة، ندعو أبناء الكنيسة إلى التكاتف والثبات في الإيمان، وعدم السماح لقوى الشر والخوف أن تتسلل إلى القلوب. ستبقى كنيستنا راسخةً على صخرتها، وستظل شاهدةً على نور المسيح الذي لا ينطفئ، مهما اشتدت ظلمة الأعداء".
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