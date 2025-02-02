للراغبين في التطوّع بصفة ضابط اختصاص في مجالات الطب والصيدلة والهندسة.. بيان من الجيش

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



إلحاقًا بالبيان المتعلق بتعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة بطريقة المباراة من بين المدنيين (ذكور وإناث)، تعلن وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش عن تمديد مهلة تقديم الطلبات لغاية تاريخ 20 / 2 /2025 ضمنًا.

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