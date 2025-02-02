حمادة: ندافع عن أرضنا ونحميها

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أحيا "حزب الله" شهادة العلامة الشيخ نبيل قاووق وشهداء بلدة عبا الجنوبية بحفلٍ تكريميّ أقيم في حسينية البلدة، بمشاركة شخصيات وفاعليات، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، عوائل الشهداء وحشد من الأهالي.وبعد تلاوة آياتٍ بيّنات من القرآن الكريم، كانت القصيدة الشعرية من وحي المناسبة ألقاها محمد نسر، وبعدها تمّ عرضُ فيلمٍ يحكي بعضاً من قصص القائد الشهيد الشيخ نبيل قاووق، وقدّم الحفل التكريمي عماد عواضة.كلمة "حزب الله" ألقاها النائب حمادة وقال: "المعادلات هي التي تكتبونها، أنتم المعادلة الحقيقية والثابتة هي التي كتبها الشهداء بدمهم، وهي التي يكتبها الآن أهل الجنوب من أطفال ونساءٍ ورجال في مواجهة هذا العدو".وأضاف: "أنظروا تلك المرأة التي أصبحت عنوانًا للعظمة والعزة على مستوى العالم في الثبات والصبر والقوة والإقتدار تقف بوجه آلة القتل والدمار الميركافا ولا تهتز حتى بعد إطلاق النار".وسأل: "من صنع هذه الشخصية ومن أين أتت هذه القدرة؟ لذلك على كل من يريد أن يكون صاحب مقام في هذه الدنيا، ثابتًا، يعتد بانتمائه لأرضه، يجب أن يأتي لأرض الجنوب لأخذ الدروس والتعلم".وقال: "نحن ثابتون مطمئنون وهذه المقاومة قوية مقتدرة من خلال ارتباطها بالله تبارك وتعالى ومن خلال ارتباطها بالحق الذي تقدسه الشرائع السماوية والأرضية".وختم: "أننا ندافع عن أرضنا ونحميها من ذلك الوحش الذي اختبره الجميع".وبعد الاحتفال أقيم مجلس عزاءٍ حسينيّ عن أرواح الشهداء.