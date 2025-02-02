احترق منزله... الأب مجدي علاوي وعائلته بخير

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رأت بلدية المعيصرة في بيان، أن "حادث إحتراق منزل الاب الفاضل مجدي العلاوي مؤسس ورئيس جمعية سعادة السماء في بلدة المعيصرة آلمنا كثيرا لكننا نحمد الله ونشكره على نجاته مع عائلته ولم يصيهم أي مكروه".وقالت: "إن الاب الفاضل مجدي العلاوي صاحب الايادي البيضاء وأعماله الخيرية والاجتماعية التي تشهد عليه ولم تكن يوما تميز بين طائفة او عرق او جنسية وإن قريته التي بناها واطلق عليها اسم قرية الانسان لخدمة الانسان والانسانية. إن الاب الفاضل مجدي العلاوي منذ أن وطئت قدميه بلدة المعيصرة، استقبله اهالي البلدة والجوار ووقفوا الى جانبه وكانت بلدية المعيصرة والاهالي الى جانبه وفي كل مراحل بناء وتطوير جمعيته سعادة السماء ومدت اليه يد العون وكانت سندا له لأننا نعرف إن مشروع وهدف جمعيته هي لخدمة الانسان والانسانية جمعاء وهو منفتح على الاخر ومحب، ويمثل خير تمثيل تعاليم السيد المسيح عليه السلام وخير مثال على ذلك انه ابى ان تكون كنيسة في قرية الانسان الا وان يكون ملاصقا لها مسجدا واصبحت واقعا موجودا وفريدا غير موجود في اية دولة في العالم مسجدا وكنيسة بسقف واحد".أضافت: "إن للاب الفاضل مجدي العلاوي وجمعيته الفضل الكبير في كثير من الاعمال الخيرية للبلدة ولاهلها لا تعد ولا تحصى كان آخرها استكمال اعمال التشطيب في الطابق الاخير لمبنى ثانوية القاضي الشيخ يوسف عمرو الرسمية والذي يتبع لمعهد المعيصرة الفني بكلفة عشرون الف دولار امريكي وذلك تكريما لروح مؤسس ومدير المعهد الشهيد محمد عبدالله عمرو".وتابعت: "إن الاب الفاضل مجدي العلاوي شارك ويشارك في كل المناسبات الاجتماعية والثقافية والتربوية للبلدة ويكون اول الحاضرين والمشاركين بها وصورته التي انتشرت في العالم اجمع وهو في طليعة المشاركين في تشييع شهداء بلدة المعيصرة جراء العدوان الصهيوني اثبتت ورسخت للعالم ولكافة الشركاء في الوطن إن لبنان والعيش المشترك الحقيقي هو الخلاص لبناء مستقبلنا. إن بلدية المعيصرة وأهالي البلدة كانوا اول الواصلين الى مكان الحريق وحاولوا بما تيسر لهم من امكانات لإطفاء الحريق لحين وصول الدفاع المدني لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل وكان قضاء الله وقدره. أما بالنسبة لبعض الافواه الموتورة او المأجورة التي تستغل كل مناسبة او حادثة في هذا الوطن لتوظفها لصالح اهداف مشبوهة واجندات مرسومة وتطلق اتهامات لا صلة لها بالواقع وتستبق التحقيقات نقول لها كلمة واحدة لن تنالوا من صيغة العيش المشترك الحقيقي في منطقتنا وفي وطننا وإن البلدية سوف تقاضي كل من تسول له نفسه لنشر مثل هذه الافكار المسمومة والمشبوهة".وقالت: "إن الاب الفاضل مجدي العلاوي هو إبن بلدة المعيصرة وما يصيبه يصيب كل أبناء البلدة وإن الاب الفاضل مجدي العلاوي وبعدة تصريحات اشاد وشكر البلدية واهل المعيصرة على الوقوف الى جانبه في مصيبته هذه وطلب من الجميع عدم اتهام احد وإنتظار انتهاء التحقيقات. ان بلدية المعيصرة تدعو كل الافرقاء في الوطن من سياسيين ووسائل اعلام لزيارة البلدة وقرية الانسان فيها للوقوف على حقيقة ما ذكرناه".وختمت: "إن بلدة المعيصرة واهلها ستبقى مثالا يحتذى به في العيش المشترك ولن نسمح لاحد من ان ينال من هذه القيمة المترسخة منذ مئات السنين. نشكر الله ونحمده على سلامة الاب الفاضل مجدي العلاوي وعائلته وندعو الله ان يعوض عليه بألافضل وندعو الله تعالى ان يحمي وطننا لبنان من كافة الفتن والمؤامرات التي يخطط لها في الغرف المظلمة".