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لبنان

هيئة إدارية جديدة لتعاونية صيادي الأسماك والسياحة في البترون

Lebanon 24
02-02-2025 | 08:26
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انتخبت تعاونية صيادي الأسماك والسياحة والتراث في البترون هيئة إدارية جديدة، وفاز بالتزكية كل من اتيان عسال رئيسا، ريمون بدران نائبا له، اسطفان المهوس أمينا للسر، الكس ديب وحنا مبارك أعضاء بالاضافة إلى المراقبين جورجيوس بدران رئيسا، جاد الزعني وتوفيق عسال أعضاء والملازمين: راجي باسيل ملازم أول، ايلي الغلبوني ملازم ثاني وسايد باسيل ملازم ثالث.
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وسبق ذلك تلاوة البيانين الإداري والمالي من قبل الامين السابق للتعاونية ألبير حنوش وصدق عليه بالإجماع، وقد شارك في الجلسة 108 أعضاء من أصل 162 بالإضافة إلى الرئيس  السابق للتعاونية جورج مبارك.

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