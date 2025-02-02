شقيقة الشاب خليل خليل تكشف تفاصيل "جريمة فاريا": هكذا قتل جوناثان شمعون أخي

قالت ميسم، شقيقة الشاب خليل خليل، إنها استيقظت ليل أمس السبت بعد سماعها صراخاً، فقامت وتوجهت إلى الخارج بعد أن رأت سيارة كبيرة تدهس سيارة شقيقها خليل مراراً وتكراراً إلا أنها لم تكن تعلم بوجود شقيقها داخل السيارة، بحسب ما أفادت لقناة الـ"ام تي في".

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فتوجهت إلى صاحب السيارة الأخرى وهو جوناثان شمعون، وسألته عن سبب قيامه بفعلته، فأجابها: "هيك بصير فيه يلي بيكسر عليّ".

وأضافت: "ما في شي ينقال، كأن عايشين بمزرعة".

ووصفت ميسم حالة شقيقها بعد تعرضه للحادث، وقالت: "ايدو كانت عراسو وعم بعن".

من جانبها، قالت والدة خليل: "كان القاتل برفقة والدته التي رأت ابنها يقوم بجريمته".

وأضافت: "بدي امو تعيش اللوعة اللي رح عيشها بلا ابني وبدي انو قلبها يحترق وابنها بدو ينشنق".

إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مُخابرات الجيش أوقفت روماريو سليم وجوناثان شمعون في عكار.