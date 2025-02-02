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لبنان

قبلان: لتكوين حكومة قرار سيادي لملاقاة التضحيات الوطنية الاستثنائية بالجنوب

Lebanon 24
02-02-2025 | 08:57
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اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أن "السيادة بنية وطن وأساس تكويني بشرعيته وميثاقيته، وقيمة لبنان من قيمة جنوبه بكل ملاحمه السيادية وتضحياته التاريخية، والزحف الجنوبي اليوم دليل مطلق على القدرات الوطنية التي تعيد تحزيم لبنان بأكبر الأثمان السيادية، والمفروض تكوين حكومة قرار سيادي لملاقاة التضحيات الوطنية الإستثنائية بالجنوب، ولا خيار فوق خيار الوحدة الوطنية والعمل السيادي وملاحم البطولة التي حوّلت الجنوب مدرسة استثنائية بهذا الشرق، وجرأة الموقف ضرورة وطنية لحماية لبنان، والحكومة وطن ولا للعزل السياسي والوطني، ولا مكان للصهيوني بهذا البلد العزيز، والدولة مدعوة لأخذ دور إعماري بالجنوب والضاحية والبقاع، ويجب حماية البلد من الصاعق الدولي، ويجب أن نعتمد على أنفسنا لحماية أمننا وسيادتنا وإعادة توظيف قدراتنا بالوحدة الوطنية والمشاريع الإعمارية والنهضوية، وأصدقاء لبنان من يقفون معه الآن لا من يحاصره بألف قناع وقناع، ولبنان تاريخ تأسيسي بالمنطقة وسيبقى كذلك، وما نحتاجه فقط بناء قوة تضامن وطني بحجم المخاطر التي تهدد سيادة لبنان ومصالحه".
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