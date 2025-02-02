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لبنان
بالجرم المشهود... ضُبِطا أثناء سرقتهما أحد المنازل
Lebanon 24
02-02-2025
|
09:19
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على كافة الأراضي اللبنانية وتوقيفهم.
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بتاريخ 1-2-2025 أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية كلّا من:
– م. ج. ط. (مواليد 1973، لبناني)
– أ. ن. (مواليد 2003، سوري)
بعد أن ضُبطا بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بسرقة منزل في بلدة ارنون النبطية.
وقد اختلفت المسروقات بين: معدّات مَنشرَة، وأدوات كهربائية، وبطّاريّات، وألواح الطاقة الشمسيّة، بحيث قُدِّرت قيمة المسروقات بحوالى 3000 دولار أميركي.
أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
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