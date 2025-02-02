Advertisement

لبنان

بالجرم المشهود... ضُبِطا أثناء سرقتهما أحد المنازل

Lebanon 24
02-02-2025 | 09:19
A-
A+
Doc-P-1314756-638741103059640015.jpg
Doc-P-1314756-638741103059640015.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على كافة الأراضي اللبنانية وتوقيفهم.
Advertisement

بتاريخ 1-2-2025 أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية كلّا من:

– م. ج. ط. (مواليد 1973، لبناني)

– أ. ن. (مواليد 2003، سوري)

بعد أن ضُبطا بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بسرقة منزل في بلدة ارنون النبطية.

وقد اختلفت المسروقات بين: معدّات مَنشرَة، وأدوات كهربائية، وبطّاريّات، وألواح الطاقة الشمسيّة، بحيث قُدِّرت قيمة المسروقات بحوالى 3000 دولار أميركي.

أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:54 | 2025-02-02
10:50 | 2025-02-02
10:47 | 2025-02-02
10:35 | 2025-02-02
10:04 | 2025-02-02
10:01 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24