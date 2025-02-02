بالجرم المشهود... ضُبِطا أثناء سرقتهما أحد المنازل

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم على كافة الأراضي اللبنانية وتوقيفهم.بتاريخ 1-2-2025 أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية كلّا من:– م. ج. ط. (مواليد 1973، لبناني)– أ. ن. (مواليد 2003، سوري)بعد أن ضُبطا بالجرم المشهود، في أثناء قيامهما بسرقة منزل في بلدة ارنون النبطية.وقد اختلفت المسروقات بين: معدّات مَنشرَة، وأدوات كهربائية، وبطّاريّات، وألواح الطاقة الشمسيّة، بحيث قُدِّرت قيمة المسروقات بحوالى 3000 دولار أميركي.أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناء على إشارة القضاء المختصّ.