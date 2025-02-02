رحلة إلى الأرز تتحوّل إلى إشكال كبير... إليكم ما حدث داخل حافلة

وقع إشكال بين عدد من الشبان من أبناء مدينة طرابلس خلال رحلة إلى منطقة الأرز.

وبحسب المعلومات، تطوّر الإشكال بين الشبان الذين كانوا داخل حافلة، إلى عراكٍ وتضارب واستخدام آلات حادة، وأُصيب م.ا وم.ب وم.ل بجروحٍ طفيفة ومتوسطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.