دمار كبير... أهالي عيترون عادوا إلى بلدتهم

واكبت "الوكالة الوطنية للإعلام" دخول أهالي بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل الى قريتهم منذ ساعات الصباح الاولى بمؤازرة الجيش، الذي أزال السواتر الترابية بالجرافات من مدخل البلدة.

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وسار الاهالي خلف الجيش ودخلوا لتفقد منازلهم وأرزاقهم وبلدتهم، التي دمرت نتيجة العدوان الاسرائيلي، والذي عاث دمارا وخرابا في البلدة.وقال رئيس البلدية سليم مراد: "العدو انسحب من البلدة، وخلف وراءه دمارا كبيرا استهدف خلالها المنازل والطرقات والبنى التحتية من شبكات كهرباء ومياه، إضافة إلى دور العبادة التي سواها بالارض. ونحن في بلدة عيترون المجاهدة سنبدأ منذ الغد بالعمل يدا واحدة مع جميع الأوفياء للبدء بإعمار ما دمره العدو. وهنا نحيي الشهداء الأبطال الذين دافعوا عن الارض، ونرحب بدخول الجيش إلى البلدة، ونؤكد أن بلدة عيترون ستبقى محرزا في عين العدو".