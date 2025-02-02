بيان للجيش عن "جريمة فاريا"... هذا ما جاء فيه

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 2025/2/2، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عيات - عكار المواطنَين (ج.ش.) و(ر.س.) لاعتدائهما مع آخرين على المواطن (خ.خ.) ليل 1-2 / 2 / 2025 في منطقة فاريا، ما أدى إلى مقتله.بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.