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لبنان

بيان للجيش عن "جريمة فاريا"... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
02-02-2025 | 10:50
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

 بتاريخ 2025/2/2، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة عيات - عكار المواطنَين (ج.ش.) و(ر.س.) لاعتدائهما مع آخرين على المواطن (خ.خ.) ليل 1-2 / 2 / 2025 في منطقة فاريا، ما أدى إلى مقتله.
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 بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.
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