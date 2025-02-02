"يازا": لضبط العصابات المجرمة وتطبيق قانون العقوبات

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وجهت جمعية "يازا" نداء الى قائمقام المتن والقضاء المختص والى قوى الامن الداخلي جاء فيه:"يبدو أن عصابات مجرمة لا تزال تتعدى على الممتلكات العامة الطرقية، فبعد سرقة آلاف أغطية الريغارات وأقنية المياه، لجأت احدى العصابات إلى سرقة فواصل الالومينوم على جانب الرصيف في الواجهة البحرية لمنطقة الضبية في ساحل قضاء المتن.نطالب قوى الامن الداخلي بمزيد من الجهود لضبط هذه العصابات المجرمة، كما نطالب القضاء المختص بتطبيق صارم لقانون العقوبات اللبناني بحق هذه التعديات والسرقات للممتلكات العامة الطرقية" .