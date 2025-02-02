بيضون واكب عودة الأهالي إلى بلداتهم الحدودية

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واكب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور أشرف بيضون، منذ صباح اليوم، عودة الأهالي إلى بلداتهم الحدودية ولا سيما بلدة عيترون في قضاء بنت حبيل حيث دخل مع الاهالي الى البلدة، يرافقهم المسؤول التنظيمي للمنطقة السابعة في حركة "أمل" والمسؤول التنظيمي لشعبة عيترون وعناصر الدفاع المدني في المنطقة.وجال بيضون في أحياء البلدة واطّلع على الأضرار والدمار الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة، وناشد الدولة "مواكبة الأهالي في عودتهم والوقوف إلى جانبهم ودعم صمودهم وتأمين مقومات الحياة لتثبيت عودتهم". كما طالب ب"المسارعة في عملية مسح الأضرار وإجراء الكشوفات اللازمة للتمهيد لعملية إعادة الإعمار سريعًا لما يمثل ذلك من ردٍ مباشر على الهمجية الإسرائيلية التي دمرت هذه القرى".وإذ أكد ان "حضور مؤسسات الدولة يجسد المعنى الحقيقي للعودة ويترجم المفهوم الفعلي للسيادة"، حيا "المقاومين الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من اجل الارض وطرد المحتل"، وتمنى "الشفاء العاجل للجرحى". كما حيا الجيش والاهالي.وكان بيضون جال أيضا في القرى المحررة: حانين وبيت ليف ورامية.