أدرعي لنعيم قاسم: فشرت (فيديو)

لقد انتصر، لقد "انتصر" انتصارًا ساحقًا.. لقد حقق مبتغاه، "دعس على رقبة اللي بقول لأ". لقد دمر لبنان، وشرد العائلات، وقضى على قرى بأكملها. أليس هذا ما كان يسعى إليه؟ أليس هذا هو المخطط الذي أعده مسبقًا؟
نعم، انتصر! قيادته أبيدت، وعناصره الإرهابيون انتهوا، وها هو يترك وراءه الخراب… pic.twitter.com/OvHIqnZnRP
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 2, 2025
لقد انتصر، لقد "انتصر" انتصارًا ساحقًا.. لقد حقق مبتغاه، "دعس على رقبة اللي بقول لأ". لقد دمر لبنان، وشرد العائلات، وقضى على قرى بأكملها. أليس هذا ما كان يسعى إليه؟ أليس هذا هو المخطط الذي أعده مسبقًا؟
نعم، انتصر! قيادته أبيدت، وعناصره الإرهابيون انتهوا، وها هو يترك وراءه الخراب… pic.twitter.com/OvHIqnZnRP