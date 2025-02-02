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لبنان

أدرعي لنعيم قاسم: فشرت (فيديو)

Lebanon 24
02-02-2025 | 11:49
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "اكس": "لقد انتصر، لقد "انتصر" انتصارًا ساحقًا.. لقد حقق مبتغاه، "دعس على رقبة اللي بقول لأ". لقد دمّر لبنان، وشرّد العائلات، وقضى على قرى بأكملها. أليس هذا ما كان يسعى إليه؟ أليس هذا هو المخطط الذي أعدّه مسبقًا؟ نعم، انتصر! قيادته أبيدت، وعناصره الإرهابيون انتهوا، وها هو يترك وراءه الخراب والدمار. انتصاره على شعب لبنان الأعزل ليس إلا انتصارًا على وطنٍ بأسره. إن كان هذا هو النصر الذي يتفاخر به، فهو دليل على الخزي والعار، وليس القوة أو المجد. أما انتصار على  إسرائيل، فسأقول: فشرت!".
 
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