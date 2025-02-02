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لبنان

أمن الدولة ألقت القبض على من كانت برفقة صديقها الذي دهس الشاب في فاريا (صورة)

Lebanon 24
02-02-2025 | 22:59
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أكّد قسم الإعلام في المديرية العامة أنّ أمن الدولة في جبل لبنان، ألقت القبض على (ت.ص) التي كانت برفقة صديقها (ج. ش) الذي دهس خ.خ في فاريا.
 
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