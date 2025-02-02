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لبنان

من قبل عنصر في مخابرات الجيش... مستشفى تل شيحا ينفي تعرض ممرضين وممرضات وموظفين لاعتداء

Lebanon 24
02-02-2025 | 13:49
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نفت إدارة مستشفى تل شيحا في زحلة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من الممرضين والممرضات والموظفين في المستشفى لاعتداء من قبل أحد عناصر مخابرات الجيش اللبناني.

وأكدت الإدارة في بيان رسمي أن "المعلومات المتداولة غير صحيحة ومبالغ فيها، وأن أي إشكال لم يقع بين طاقم المستشفى وأي جهة أمنية". وشدد البيان على أن "المستشفى يحرص على تأمين بيئة عمل آمنة لموظفيه، ويحترم التعاون مع مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تؤدي دورًا أساسيًا في حفظ الأمن والاستقرار".
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كما دعت إدارة المستشفى وسائل الإعلام إلى توخي الدقة قبل نشر أي أخبار غير مؤكدة، والتواصل مع الجهات المعنية لاستقاء المعلومات الصحيحة، تفاديًا لنشر الشائعات التي قد تضر بسمعة المؤسسات الطبية والعاملين فيها.
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