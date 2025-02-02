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لبنان

مطلق النار على منزل الأب بشعلاني في قبضة الامن... وهذا ما ضبط بحوزته

Lebanon 24
02-02-2025 | 14:23
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أوقفت فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، السوري ج. ق. الذي اطلق النار من سلاح رشاش على منزل الاب ايلي بشعلاني في المريجات، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في زحلة.

وتم ضبط السيارة والسلاح الحربي وبوشرت التحقيقات مع الموقوف بإشراف النيابة العامة الإستئنافية في البقاع.
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