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لبنان
جديد جريمة فاريا.. توقيف والدة ورفيقة الجاني
Lebanon 24
02-02-2025
|
14:49
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تمكنت قوة من أمن الدولة - مديرية جبل لبنان، بعد الرصد والمتابعة، من توقيف ت.ص. التي كانت برفقة ج. ش. الذي قام بجريمة دهس خ.خ في فاريا، ثمّ تمكنت قوة أخرى من مديرية جبل لبنان في أمن الدولة من توقيف والدة الجاني المدعوة ج.ح ، التي كانت متخفية في منزل أحد ذويها في ساحل كسروان.
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