Advertisement

لبنان

قائد الجيش بالإنابة استقبل قائد الجيش الإيطالي

Lebanon 24
02-02-2025 | 15:05
A-
A+
Doc-P-1314850-638741308037597782.jpg
Doc-P-1314850-638741308037597782.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة قائد الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. قائد الجيش بالإنابة يتفقد الوحدات المنتشرة في الجنوب
lebanon 24
03/02/2025 01:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يخصّ الجنوب.. طلبٌ من الرئيس عون لقائد الجيش بالإنابة
lebanon 24
03/02/2025 01:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرز... هكذا استقبل أهالي كفرشوبا الجيش
lebanon 24
03/02/2025 01:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل اتصل بالرئيس سلام وقائد الجيش بالإنابة والتقى جنبلاط
lebanon 24
03/02/2025 01:15:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

بالإنابة

استقبل

الجيش

الإيطالي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2025-02-02
14:49 | 2025-02-02
14:23 | 2025-02-02
14:00 | 2025-02-02
13:54 | 2025-02-02
13:49 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24