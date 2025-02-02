قائد الجيش بالإنابة استقبل قائد الجيش الإيطالي

استقبل قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده في مكتبه في اليرزة قائد الجيش الإيطالي الجنرال Luciano Portolano، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَي البلدَين.

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