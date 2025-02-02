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لبنان

تشييع نصر الله وصفي الدين في مدينة كميل شمعون الرياضية

Lebanon 24
02-02-2025 | 17:15
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أعلن "حزب الله" في بيان الدعوة إلى تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيّد حسن نصر الله والأمين العام للحزب الشهيد السيّد هاشم صفي الدين. وجاء في البيان: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم تعظيماً للقائد التاريخي والرمز العربي والإسلامي الكبير الأمين العام لحزب الله سيد شهداء الأمة حجّة الإسلام والمسلمين *السيد حسن نصر الله "رضوان الله عليه"* والأمين العام لحزب الله الشهيد الهاشمي حجة الإسلام والمسلمين *السيد هاشم صفي الدين "رضوان الله عليه"* ندعوكم للمشاركة في مراسم تشييع السيّدين الشهيدين الزمان: الأحد ٢٣ شباط ٢٠٢٥؛ الساعة ١:٠٠ ظهراً. المكان: بيروت - مدينة كميل شمعون الرياضية. الدعوة عامة حزب الله".
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