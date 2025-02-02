تشييع نصر الله وصفي الدين في مدينة كميل شمعون الرياضية

أعلن "حزب الله" في بيان الدعوة إلى تشييع الأمين العام لحزب الله الشهيد السيّد حسن نصر الله والأمين العام للحزب الشهيد السيّد هاشم صفي الدين. وجاء في البيان: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم تعظيماً للقائد التاريخي والرمز العربي والإسلامي الكبير الأمين العام لحزب الله سيد شهداء الأمة حجّة الإسلام والمسلمين *السيد حسن نصر الله "رضوان الله عليه"* والأمين العام لحزب الله الشهيد الهاشمي حجة الإسلام والمسلمين *السيد هاشم صفي الدين "رضوان الله عليه"* ندعوكم للمشاركة في مراسم تشييع السيّدين الشهيدين الزمان: الأحد ٢٣ شباط ٢٠٢٥؛ الساعة ١:٠٠ ظهراً. المكان: بيروت - مدينة كميل شمعون الرياضية. الدعوة عامة حزب الله".

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