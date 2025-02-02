تشييع نصرالله في 23 شباط في مدينة كميل شمعون الرياضية

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أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مساء أمس الموعد النهائي لتشييع الأمين العام السابق للحزب الشهيد حسن نصرالله ومعه السيد هاشم صفي الدين "في ماتم جماهيري مهيب الاحد في 23 شباط" ودعا إلى عدم إطلاق الرصاص خلال التشييع وبعده ولا في أي مكان، كما أعلن عدم الموافقة على تظاهرة الدراجات التي حصلت خارج الضاحية الجنوبية لبيروت.وليلا اعلن حزب الله ان التشييع سيتم في المدينة الرياضية في بيروت عند الاولى ظهرا.وكتبت" نداء الوطن": في كلمة له مساء أمس، للإعلان عن موعد تشييع الأمين العام السابق لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين في 23 شباط الجاري، لم يُسقِط الشيخ نعيم قاسم الخيار العسكري، فأعلن ما يلي: «نتصرف بحسب تقديرنا في الوقت المناسب».وكتبت" الديار": ها قد آن ولو بعد حين موعد الوداع الكبير لامين عام حزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله. موعد ينتظره مئات الآلاف للتصالح مع آلامهم، التي يعلمون انهم سيتعلمون التعايش معها للابد، اذ قررت قيادة الحزب ان يكون الثالث والعشرون من الشهر الجاري موعدا لـ«تشييع مَهيب جماهيري واسع للسيدين الشهيدين نصرالله وهاشم صفي الدين، اللذين دفنا كوديعة بعد اغتيالهما، على ان يكون دفن السيد نصرالله بين طريق المطار القديم والجديد، والسيد صفي الدين في بلدته دير قانون النهر، وتحمل المراسم شعار «انا على العهد»، على ما اعلنه الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم