Advertisement

لبنان

لا "جوائز ترضية" للحردانين والمحظيين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-02-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1314951-638741681936118747.jpg
Doc-P-1314951-638741681936118747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مصدر رئاسي مطلع أن العمل جارٍ على إصدار تشكيلة حكومية متوازنة قادرة على الإنطلاق بعملية النهوض، لأن البلد اليوم هو في مرحلة جديدة وليس فقط في عهدٍ جديد ، ما يتطلب نهجا جديدا في تشكيل الحكومات.
Advertisement
اضاف" ان عبارة "جوائز  ترضية"، لن تكون واردة في عمل الحكومة الجديدة وخاصةً في التعيينات التي ستكون بحسب المعايير والآلية والكفاءة، فعلى سبيل المثال لن يكون سفير لبنان في الفاتيكان جائزة ترضية ولا مدير عام أي إدارة أو جهاز أمني، ولا مدير عام الكازينو . ولن تكون حاكمية مصرف لبنان جائزة ترضية لأي فريق أو شخص لم يحالفه الحظ في الوزارة أو منصب آخر.
المصدر أكد أن زمن "جوائز الترضية" للحردانين والمحظيين قد ولت الى غير رجعة .


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2025-02-03
04:30 | 2025-02-03
04:23 | 2025-02-03
04:00 | 2025-02-03
04:00 | 2025-02-03
03:56 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24