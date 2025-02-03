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لبنان
لا "جوائز ترضية" للحردانين والمحظيين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-02-2025
|
01:30
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أفاد مصدر رئاسي مطلع أن العمل جارٍ على إصدار تشكيلة حكومية متوازنة قادرة على الإنطلاق بعملية النهوض، لأن البلد اليوم هو في مرحلة جديدة وليس فقط في عهدٍ جديد ، ما يتطلب نهجا جديدا في تشكيل الحكومات.
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اضاف" ان عبارة "جوائز ترضية"، لن تكون واردة في عمل الحكومة الجديدة وخاصةً في التعيينات التي ستكون بحسب المعايير والآلية والكفاءة، فعلى سبيل المثال لن يكون سفير لبنان في الفاتيكان جائزة ترضية ولا مدير عام أي إدارة أو جهاز أمني، ولا مدير عام الكازينو . ولن تكون حاكمية مصرف لبنان جائزة ترضية لأي فريق أو شخص لم يحالفه الحظ في الوزارة أو منصب آخر.
المصدر أكد أن زمن "جوائز الترضية" للحردانين والمحظيين قد ولت الى غير رجعة .
المصدر:
لبنان 24
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