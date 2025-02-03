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بالرغم من اعلان الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام مرات عدة إعتماد وحدة المعايير، إلا أن الطرف المسيحي الوازن تمثيلياً، أي "القوات اللبنانية"، بات على قناعة، بحسب ما تقول اوساطه، بأن المعايير ليست واحدة.وتشير المصادر الى "ان لـ" القوات" الحق في تسلم وزارة سيادية على غرار حصول "الثنائي الشيعي"، على وزارة المال "، معتبرة" انه عند الوصول الى تمثيل القوات تبدأ عملية المراوغة والتسويف وحجب أي وزارة سيادية عنها وكأنها حزب من "درجة الثانية".المصادر اضافت "أن القوات يحق لها وزارة سيادية من دون أي نقاش مثلها مثل غيرها وإن لم تكن هناك مساواة في التوزيع فسيكون للقوات عدة مواقف وخيارات، ومنها عدم المشاركة في الحكومة".المصادر ختمت انها "تعوّل على الكلمة الحاسمة التي سوف تأتي من بعبدا المؤتمنة على الدستور والمساواة بين مكونات الوطن".