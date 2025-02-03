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لبنان

تنسيق كتائبي- قوّاتي

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-02-2025 | 02:15
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تسجل حال من التريث والترقب داخل حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" في موضوع الحكومة، وتشير مصادر متابعة من الحزبين عبر "لبنان 24" الى ان الامور لا تزال قيد الدرس وان اي قرار لم يتخذ بعد في موضوع المشاركة في الحكومة او عدمه، وبالتالي عندما تتوضح الامور بشكل اكبر سيكون هناك قرار حاسم وحازم.
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وشددت المصادر على ان قيادتي الحزبين على تنسيق دائم في هذا الموضوع وهي ستعمل جاهدة على منع حصول "الثنائي" على حقيبة المال والعودة الى صيغة" جيش وشعب ومقاومة" في البيان الوزاري،ولكن اذا   حصل ذلك فعندها لكل حادث حديث.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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