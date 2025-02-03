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لبنان

مراسم جنازة الأرشمندريت كوجانيان في عنجر غدا

Lebanon 24
03-02-2025 | 01:53
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تقام مراسم جنازة الأرشمندريت أنانيا كوجانيان عند التاسعة والنصف من صباح غد الثلثاء في كنيسة القديس بوغوس في عنجر  ثم يوارى في الثرى في مدافن كاثوليكوكسية الارمن الأرثوذكس في أنطلياس. 

تقبل التعازي اليوم وبعد غد الأربعاء  في مطرانية الارمن الارثوذكس في برج حمود من الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.
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لبنان

تعازي ووفيات

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