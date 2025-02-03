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لبنان

تفاصيل جديدة عن جريمة فاريا.. هذا ما فعله الجاني قبل الحادثة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-02-2025 | 02:45
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هزت لبنان جريمة قتل مروعة راح ضحيتها ابن الـ 19 عاما خليل جو خليل وذلك بعد تعرّضه لعملية دهس متعمدة نفذها  الشاب جوناثان شمعون في فاريا.

وقد تمكنت القوى الأمنية لاحقا من توقيف القاتل ورفيقه الذي كان برفقته في السيارة أثناء الاعتداء على خليل في بلدة عيات ـ عكار. كما تم توقيف والدة القاتل التي سرت أنباء انها كانت تحاول تهريبه إلى سوريا إضافة إلى صديقته "ت. ص" والتي كانت برفقته في أثناء توقيفه.
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وفي تفاصيل جديدة عن الجريمة المروعة، فان القاتل على معرفة سطحية بالمغدور وقد وقع الخلاف بينهما ليل السبت ـ الأحد حيث كان الجاني، بحسب ما يروي أهالي فاريا يقوم بـ "التشفيط " بالسيارة في ساحة البلدة ثم وقع الإشكال على أفضلية مرور فقام بمطاردة المغدور حتى وصل إلى الأوتيل الذي تملكه عائلته وقام بدهسه عمدا ومرات عدة "ليتعلم كيف يكسر عليّ بالسيارة"، بحسب ما برر فعلته.

وعُلم بأن كل كاميرات المراقبة سحبت من الشارع الذي وقعت فيه الجريمة لاستكمال التحقيقات.

كما ان لدى القاتل، بحسب أهالي المنطقة، سجلا حافلا بالإشكالات وهو يعيش مع والدته وزوجها في حراجل الا انه من البقاع.

وسيُحتفل بالصلاة لراحة نفس خليل بعد ظهر اليوم الإثنين في كنيسة مار شليطا الرعائية في فاريا وتحديدا عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وسط أجواء من الحزن والغضب لدى أهالي المنطقة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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