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لبنان

في عكار.. اشكال عائلي يتطور الى تضارب ويوقع جرحى

Lebanon 24
03-02-2025 | 02:24
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تطور إشكال عائلي بين أفراد من عائلة “ص.د”، ليل أمس في بلدة فنيدق العكارية إلى تضارب بالعصي والحجارة والآلات الحادة ما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وأضرار مادية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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وعلى الفور حضرت القوى الامنية وباشرت تحقيقاتها في الحادث، وأشارت المعلومات الاولية الى أن الخلاف يعود إلى نزاعات عائلية سابقة.
 
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