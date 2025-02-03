نجاة عون في ذكرى لقمان سليم: المجرم معروف

كتبت النائبة نجاة عون صليبا على منصة "إكس": "أربع سنوات على اغتيال لقمان سليم، المجرم معروف والعدالة ما زالت معطّلة. أناشد الرئيس المكلّف تشكيل حكومة سريعاً، مستقلة عن الحسابات والتسميات الحزبية، تكون قادرة على تخليص لبنان من سموم هذه المنظومة القاتلة والفاسدة".

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