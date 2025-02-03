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لبنان

نجاة عون في ذكرى لقمان سليم: المجرم معروف

Lebanon 24
03-02-2025 | 03:02
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كتبت النائبة نجاة عون صليبا على منصة "إكس": "أربع سنوات على اغتيال لقمان سليم، المجرم معروف والعدالة ما زالت معطّلة. أناشد الرئيس المكلّف تشكيل حكومة سريعاً، مستقلة عن الحسابات والتسميات الحزبية، تكون قادرة على تخليص لبنان من سموم هذه المنظومة القاتلة والفاسدة".
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