معهد البحوث الصناعية: أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة خلال كانون الثاني

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صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان، أعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها خلال شهر كانون الثاني 2025، جاء فيه:- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.999 بيانا جمركيا- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 11 بيانا جمركيا- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 883 بيانا جمركيا- البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 342 بيانا جمركيا- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة 1.763 بيانا جمركيا- البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه 1.621 بيانا جمركيا- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 42 بيانا جمركياوتوزّعت على الشكل التالي: مسحوق غسيل (2)، مسحوق جلي (1)، مستحضرات تجميل (4)، اجهزة ضغط (1)، ادوات تلحيم (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (23)، منتجات ورقية وقطنية ومنسوجات (2)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (6)، ادوات طبية (1).علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 35 بيانا جمركيا- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 7 بيانات جمركيةوهي مفصّلة على الشكل التالي:مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %2 – 115 طرد – تركيا – مرفأ طرابلس/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة جاءت أقل من الحد الأدنىى %0.9 – 190 كرتونة – تركيا – مرفأ طرابلس/منظف سائل - تلوث جرتومي – 7200 قطعة - المانيا – مرفأ بيروت/بلسم للشعر – يحتوي زيت القنب – 36 قطعة – المملكة المتحدة - مرفأ بيروت/لحوم مصنعة - محتوى اللحم أقل من الحد الأدنى المسموح به 65 % - 1047 كرتونة – الصين – مرفأ بيروت/ادوات طبية غير معقمة – عدم تامين المستندات المطلوبة – 1 جهاز – الهند – مطار بيروت/محارم معطرة – تلوث جرثومي – 1500 قطعة - تركيا – مرفأ طرابلس.