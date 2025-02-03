بلدية طرابلس شاركت في أعمال الدورة الـ 62 في طنجة المغرب

Advertisement

شارك رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وعضو المجلس البلدي الدكتور باسل الحاج في أعمال الدورة الثانية والستون، المنعقدة في مدينة طنجة في المملكة المغربية من 31 كانون الثاني الى 3 شباط، في حضور الوزراء المغاربة المعنيين، بالإضافة الى الأمين لعام لمنظمة المدن العربية المهندس عبدالرحمن هشام العصفور، عمدة مدينة طنجة رئيس المجلس الجماعي لطنجة منير لموري.كما شارك وفد من بلدية بيروت، ضم رئيس المجلس البلدي عبد الله درويش وعضوا المجلس البلدي المهندس محمد سعيد فتحة و آرام مليان، كما حضر قادة المدن ورؤساء البلديات العربية الاعضاء، وأعضاء المجلس التنفيذي في المنظمة.وتم خلال جلسات الدورة مشاورات بين الأعضاء، وعرض الإنجازات خلال السنة الماضية والخطط المستقبلية والدور المطلوب من المنظمة والبلديات.وعقد وفد بلدية طرابلس، الممثل بيمق والحاج، اجتماعا مع المهندس العصفور، حيث تم عرض بعض المشاريع التي تهم طرابلس.وفي نهاية الاجتماع قدم يمق درع الفيحاء للامين العام.عمدة طنجةوكذلك التقى يمق والحاج رئيس بلدية طنجة المغربية منير ليموري، مقدما له الشكر على حسن الحفاوة والاستقبال، وتم عرض سبل التعاون وتبادل الخبرات.وقدم يمق درع الفيحاء للعمدة ليموري، كما قدم ليموري درعا للرئيس يمق .وزار الوفد الطرابلسي، مرفأ المدينة للإطلاع، وتطور الحركة فيه وامكانية التعاون مع طرابلس.محافظ القدسوكذلك التقى رئيس بلدية طرابلس الدكتور يمق، على هامش أعمال الدورة، محافظ القدس عدنان غيث، واستمع لعرض مفصل عن أوضاع مدينة القدس وأحوال أهلها في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية والاراضي المحتلة.وفي الختام قدم غيث درعا للرئيس يمق يحمل خارطة فلسطين ومجسم المسجد الأقصى وعلم دولة فلسطين.