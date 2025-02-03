Advertisement

لبنان

لابورا نعت كوجانيان: التقاعس عن حماية الناس دعوة صريحة إلى الأمن الذاتي

Lebanon 24
03-02-2025 | 03:44
A-
A+
Doc-P-1315019-638741763547616693.jpg
Doc-P-1315019-638741763547616693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت "لابورا" في بيان، أنها "تلقت بكل حزن وغضب واستنكار خبر رحيل عضو أساسي فاعل من أعضاء مجلس أمنائها، في جريمة بشعة بغيضة لا يقبلها عقل ولا دين".

وقالت: "لقد رحل نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في البقاع الأرشمندريت أنانيا كوجانيان ممثل كنيسة الأرمن الأرثوذكس في مجلس أمناء لابورا بضربات بآلات حادّة في منزله في بصاليم بدافع السرقة، وفق ما بينته التحقيقات حتى الآن".
Advertisement

أضافت: "إن لابورا التي أصابتها الجريمة في الصميم، تستنكر أشد الإستنكار الإستخفاف المتنامي بحياة الناس واستسهال القتل وتفشي السرقات من دون حسيب ولا رقيب، بخاصة في منطقة جبل لبنان التي شهدت أكثر من ست جرائم مشابهة خلال أيام، تم تنفيذها بدم بارد، آخرها مصرع شاب بعمر الورود في فاريا دهساً مرات عدة، بسبب خلاف على أفضلية مرور. ولا تقل الجريمة التي سلبت أخانا قدس الأرشمندريت حياته بشاعة عن كل هذه الجرائم، وقد وسلبت من لابورا أخا عزيزا محبا، أمضى حياته عاملا أمينا في حقل الرب وخادما أمينا لإخوته، ووفيا لرسالة لابورا في الحفاظ على الوطن- الرسالة: لبنان التنوع والتوازن والحضارة".

وسألت: "أمام هذه الخسارة الموجعة، تتوجه  لابورا بالسؤال إلى جميع المسؤولين عن أمن اللبنانيين: إلى متى يبقى المواطن اللبناني يدفع من حياته وأرزاقه ثمن الأمن المتفلت؟ إلى متى يبقى يعيش بالصدفة ويموت بالصدفة، ولا من يحاسب؟

وقالت: "إن الأمن والأمان يجب أن يكونا أولوية العهد وكل العهود، فيما نرى المسؤولين عن تأمينهما غائبين، سواء عن عجز أو عن إهمال".

وأهابت "بالأجهزة الأمنية والقضائية القيام بواجباتها في الكشف من دون أي تأخير عن مرتكبي هذه الجريمة وكل الجرائم، وتطبيق أشد العقوبات في حقهم. وتطالب قادة الأجهزة الأمنية بتسيير دوريات في جميع المناطق والأحياء، بخاصة في جبل لبنان لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى بسط السلطة الشرعية على كل الأراضي اللبنانية".

كما طالبت "جميع المعنيين بالضرب بيد من حديد وعدم التهاون في معالجة الوجود الغريب غير الشرعي على الأراضي اللبنانية".

وحذرت من "تقاعس الدولة عن القيام بالمطلوب في وجه هذا التفلت الأمني، لأنه سيشكل دعوة صريحة إلى اللبنانيين المسالمين للجوء إلى الأمن الذاتي حماية لأنفسهم وعائلاتهم وأرزاقهم".

وختمت: "تتوجه لابورا إلى عائلات ضحايا هذه الجرائم الشنيعة بأحر التعازي القلبية، وتتوجه بشكل خاص إلى كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان والكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية وإلى عائلتي الأرشمندريت الراحل الكبيرة والصغيرة وجميع اللبنانيين بأحر التعازي، وتصلي لراحة نفسه مع الأبرار والقديسين. كما تعد لابورا أخاها الراحل أن تبقى على العهد وتواصل نضالها من أجل بقاء لبنان وطن الرسالة والحرية والتنوع والشراكة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:59 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2025-02-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:34 | 2025-02-03
04:30 | 2025-02-03
04:23 | 2025-02-03
04:00 | 2025-02-03
04:00 | 2025-02-03
03:56 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24