وفد من "إرادة" زار ياسين شاكرا جهوده إبان الحرب الاسرائيلي

Advertisement

زار وفد من "إرادة" برئاسة عبد السميع الشريف، وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين في مكتبه يوم الأربعاء الواقع فيه 29 كانون الثاني 2025، وبعد التداول بمواضيع الشأن العام شكر الوفد للوزير على ياسين جهوده التي بذلها خلال العدوان الاسرائيلي الغاشم على لبنان، وتم تقديم درع أصدقاء "ارادة"،" تقديراً للدور الكبير الذي لعبه كرئيس للجنة الطوارئ الحكومية وحسن تسيير المرافق العامة وتقديم خدمات الرعاية والإيواء والغذاء للمواطنين النازحين في أصعب الظروف إبان الحرب"، وتمنوا له "دوام النجاح والتقدم"، وفق بيان عن"إرادة".بدوره شكر الوزير ياسين وفد "إرادة" على" هذه اللفتة الكريمة"، وأثنى على "الدور الذي تقوم به في خدمة وتنمية المجتمع".