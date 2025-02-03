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لبنان

"تسميم كلاب" داخل مرفأ بيروت! (صور)

Lebanon 24
03-02-2025 | 04:30
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عُثر، اليوم الإثنين، على عدد من الكلاب الميتة داخل نطاق مرفأ بيروت.
 
 
وتبيّن أن عدد الكلاب الميتة بلغ 12 وسط ترجيحات حول وجود فرضية "تسميمها".
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