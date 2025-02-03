أسعد الحريري: آن الأوان لإعادة بناء دولة العدالة والشفافية

رأى رئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري، في بيان، انه "في ظلّ المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها وطننا، يتطلّع اللبنانيون، بكل فئاتهم من تجّار وصناعيين وزراعيين وسائر القطاعات المنتجة ، إلى حكومة جديدة تُبنى على أسس الكفاءة والاختصاص ، بعيدا من المحاصصة التي أثقلت كاهل البلاد وأوصلته إلى الانهيار ".

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وقال:"إنّ تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة يشكّل بارقة أمل للبنانيين، وواجب النواب الشرفاء دعمه والوقوف إلى جانبه لإتمام هذه المهمة الوطنية، بعيدا من الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية".

وأكد أن "الانتخابات النيابية المقبلة ستكون محطة مفصلية ، حيث سيكون للشعب الكلمة الفصل في محاسبة من عرقل الإصلاح وبقي أسير المصالح الشخصية. فلبنان بحاجة إلى رجال دولة يضعون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، وقد آن الأوان لإعادة بناء دولة العدالة والشفافية بعيدا من نهج المحاصصة الذي أثبت فشله" .

وختم:"كونوا على قدر المسؤولية ، واعملوا بما يمليه عليكم ضميركم الوطني ، فالتاريخ يسجل ، والشعب يراقب ، والحساب آتٍ لا محالة".