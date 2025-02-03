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لبنان

المجلس الوطني الأرثوذكسي أدان جريمة قتل كوجانيان

Lebanon 24
03-02-2025 | 04:46
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استنكر المجلس الوطني الأرثوذكسي في بيان جريمة  قتل الارشمندريت انانيا كوجانيان  "هذه الجريمة التي لم تكن الأولى اذ هناك جرائم عدة طالت كثر من اللبنانيين في مختلف المناطق والقرى والمحافظات"، وسأل: "إلى متى يبقى الفلتان الأمني الذي يهدد حياة المواطنين دون رقيب وحسيب؟". واعتبر ان  "المواطن بات يخاف من الخروج بسبب الاعتداءات المتكررة". 
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ودعا الى "انهاء ملف النازحين وتحديد موعد لترحيلهم إلى بلادهم"، مناشدا "الأجهزة الامنية التحرك فوراً وملاحقتهم ونزع السلاح غير الشرعي من داخل المنازل والمخيمات".

ودعا "الرئيس المكلف نواف سلاف الى الاسراع في تأليف الحكومة  لإعادة انتظام الدولة ومؤسساتها وكل قطاعاتها أمنياً واقتصادياً ومالياً وقضائياً وفصل الدين عن الدولة والنيابة عن الوزارة وانهاء معاناة المواطنين، وملء الشغور وانهاء الفوضى".

واعتبر أن "مشروع لبنان الجديد هو المدخل الأساسي لتنفيذ خطاب القسم الذي أعلنه الرئيس العماد جوزاف عون فلمَ التأخير اذاً؟". وجدّد رفضه "اعادة توزير وزراء شاركوا في الحكومات السابقة"، داعيا الى " الإتيان باختصاصيين ومستقلين من الشباب والشابات".
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