Advertisement

لبنان

رسالة دعم من رئيسة سويسرا الى الرئيس عون

Lebanon 24
03-02-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1315052-638741802331232059.jpg
Doc-P-1315052-638741802331232059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة من رئيسة سويسرا  Karin Keller-Sutter نقلتها سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt، ‏تضمنت تهنئة بالانتخاب وتأكيد أهمية العلاقات اللبنانية السويسرية، بالاضافة الى وضع الامكانات من أجل المساعدة في الإعمار وتنفيذ الاصلاحات.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:36 | 2025-02-03
06:23 | 2025-02-03
06:17 | 2025-02-03
06:16 | 2025-02-03
06:09 | 2025-02-03
06:00 | 2025-02-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24