رسالة دعم من رئيسة سويسرا الى الرئيس عون

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة من رئيسة سويسرا Karin Keller-Sutter نقلتها سفيرة سويسرا في لبنان Marion Weichelt، ‏تضمنت تهنئة بالانتخاب وتأكيد أهمية العلاقات اللبنانية السويسرية، بالاضافة الى وضع الامكانات من أجل المساعدة في الإعمار وتنفيذ الاصلاحات.

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