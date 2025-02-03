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لبنان

نقابة معلمي صناعة الذهب دانت اغتيال الارشمندريت كوجانيان

Lebanon 24
03-02-2025 | 05:13
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دان رئيس نقابة معلمي صناعة الذهب والمجوهرات في لبنان بوغوص كورديان واعضاء النقابة "عملية الاغتيال الذي تعرض لها الارشمندريت انانيا كوجانيان"، وتوجه في بيان، إلى المسؤولين السياسين والامنين "بضرورة تحمل المسؤولية تجاه ضبط الأمن المتنقل بين منطقة واخرى وعدم التراخي في معاقبة ومحاسبة المتورطين ومنع اي تصعيد يعرض السلم الاهلي للخطر والالقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة الأليمة ومحاكمتهم".
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