19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
18
o
بعلبك
5
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اختتام اليوبيل الـ250 لكنيسة سيدّة الغابة – بيت شباب
Lebanon 24
03-02-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم بالقداس الإلهيّ في كنيسة سيّدة الغابة – بيت شباب لمناسبة اختتام يوبيلها الـ 250 وإعلان إدراجها على خارطة السياحة الدينيّة في لبنان، برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار وحضوره.
Advertisement
عاون المطران بو نجم في القداس، النائب الأسقفيّ العام المونسنيور شربل غصوب، النائب الأسقفي للشؤون الليتورجيّة وخادم الرعيّة المونسنيور خليل الحايك، بمشاركة كهنة البلدة، وكهنة ورهبان الرعايا المجاورة. خدمت الاحتفال جوقة دير مار جرجس – بحردق.
إستُهِلَّ القداس الإحتفاليّ بكلمة ترحيبيّة مع المونسنيور خليل الحايك الذي تحدّث عن تاريخ الكنيسة وأسباب إدراجها على لائحة السياحة الدينيّة، فهي بحسب المونسنيور الحايك "الكنيسة الوحيدة التي يتوقّف عندها الأب جوزف غودار اليسوعيّ في كلامه على بلدة الأجراس، كما أنّها الكنيسة الوحيدة في بيت شباب الّتي تعرّضت للاضطهاد سنة 1840، وهي الكنيسة الوحيدة الشاهدة على تاريخها القديم، من خلال الوثيقة التي تعود إلى عام 1726، والجرس القديم الذي يعود إلى نحو عام 1730، إضافة إلى اللوحة الحجريّة عند مدخل الكنيسة، التي تعود إلى عام 1773 والتي من خلالها أطلق يوبيل الـ250 ، وهي الكنيسة الوحيدة التي تحتضن هذه اللوحةً الأيقونوغرافيّة الّتي رسمت في القرن السابع عشر، وكانت مخفيّةً تحت لوحة كنعان ديب عام 1839. وتشكّل هذه اللّوحة النموذج الوحيد للفن الأيقونوغرافي، فلا يوجد لها مثيل في الكنائس المارونيّة، وهي أقدم لوحة على الإطلاق في أبرشيّة أنطلياس المارونيّة".
في عظته أكّد المطران بونجم أنّ اليوبيل يشكّل مناسبة للمصالحة والنّعمة والتجدّد الروحي للكنيسة. واعتبر أنّه من خلال هذا اليوبيل، "تدعونا الكنيسة إلى تجديد التزامنا بتضامننا البشري والتزامنا قضية الإنسان، كما يدعونا اليوبيل إلى التوبة وحمل الرجاء الى كلّ المتألّمين والمهمّشين ليكتشفوا نور المسيح الذي ينير ظلمة عالمنا كما اكتشفه سمعان الشيخ".
في كلمته، أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار إدراج كنيسة سيدة الغابة على لائحة السياحة الدينية في لبنان، حيث يُبلّغ هذا الإدراج مباشرة إلى المنظّمة العالميّة للسياحة، والمنظّمة العربية للسياحة، والمجلس الأوروبي للمسارات الثقافية ولبنان عضو فيه علما أنّه الدولة الوحيدة غير الأوروبية.
في الختام قدّم راعي الأبرشيّة هديّة تذكاريّة الى الوزير نصار، كما قدّمت لجنة الوقف هديّة تذكاريّة الى راعي الأبرشيّة.
لبنان
أفراح ومناسبات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُذيعة الـ"أم تي في" غاضبة: "تفو عليك وعلى أهلك اللي ربو حيوان متلك"
Lebanon 24
مُذيعة الـ"أم تي في" غاضبة: "تفو عليك وعلى أهلك اللي ربو حيوان متلك"
08:02 | 2025-02-02
02/02/2025 08:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمن الدولة ألقت القبض على من كانت برفقة صديقها الذي دهس الشاب في فاريا (صورة)
Lebanon 24
أمن الدولة ألقت القبض على من كانت برفقة صديقها الذي دهس الشاب في فاريا (صورة)
11:59 | 2025-02-02
02/02/2025 11:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي لنعيم قاسم: فشرت (فيديو)
Lebanon 24
أدرعي لنعيم قاسم: فشرت (فيديو)
11:49 | 2025-02-02
02/02/2025 11:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة فاريا.. هذا ما فعله الجاني قبل الحادثة
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن جريمة فاريا.. هذا ما فعله الجاني قبل الحادثة
02:45 | 2025-02-03
03/02/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة إلى الأرز تتحوّل إلى إشكال كبير... إليكم ما حدث داخل حافلة
Lebanon 24
رحلة إلى الأرز تتحوّل إلى إشكال كبير... إليكم ما حدث داخل حافلة
10:04 | 2025-02-02
02/02/2025 10:04:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:36 | 2025-02-03
بعد قتل 12 كلباً... هكذا علّقت إدارة مرفأ بيروت
06:23 | 2025-02-03
صوت انفجار بين الشوف وصيدا.. هذا ما تبيّن
06:17 | 2025-02-03
نهرا استقبل ناجي وبحث معه في الأوضاع العامة
06:16 | 2025-02-03
وزير الإعلام كرم مهى سلمى ونبيل غصن
06:09 | 2025-02-03
الصحافة من دون رقابة.. خطوة جريئة لتبقى الحقيقة حيّة
06:00 | 2025-02-03
عن الجرائم الأخيرة التي حصلت... هذا ما أعلنه وزير الداخليّة
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
03/02/2025 14:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
03/02/2025 14:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
03/02/2025 14:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24