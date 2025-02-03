اختتام اليوبيل الـ250 لكنيسة سيدّة الغابة – بيت شباب

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احتفل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم بالقداس الإلهيّ في كنيسة سيّدة الغابة – بيت شباب لمناسبة اختتام يوبيلها الـ 250 وإعلان إدراجها على خارطة السياحة الدينيّة في لبنان، برعاية وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار وحضوره.عاون المطران بو نجم في القداس، النائب الأسقفيّ العام المونسنيور شربل غصوب، النائب الأسقفي للشؤون الليتورجيّة وخادم الرعيّة المونسنيور خليل الحايك، بمشاركة كهنة البلدة، وكهنة ورهبان الرعايا المجاورة. خدمت الاحتفال جوقة دير مار جرجس – بحردق.إستُهِلَّ القداس الإحتفاليّ بكلمة ترحيبيّة مع المونسنيور خليل الحايك الذي تحدّث عن تاريخ الكنيسة وأسباب إدراجها على لائحة السياحة الدينيّة، فهي بحسب المونسنيور الحايك "الكنيسة الوحيدة التي يتوقّف عندها الأب جوزف غودار اليسوعيّ في كلامه على بلدة الأجراس، كما أنّها الكنيسة الوحيدة في بيت شباب الّتي تعرّضت للاضطهاد سنة 1840، وهي الكنيسة الوحيدة الشاهدة على تاريخها القديم، من خلال الوثيقة التي تعود إلى عام 1726، والجرس القديم الذي يعود إلى نحو عام 1730، إضافة إلى اللوحة الحجريّة عند مدخل الكنيسة، التي تعود إلى عام 1773 والتي من خلالها أطلق يوبيل الـ250 ، وهي الكنيسة الوحيدة التي تحتضن هذه اللوحةً الأيقونوغرافيّة الّتي رسمت في القرن السابع عشر، وكانت مخفيّةً تحت لوحة كنعان ديب عام 1839. وتشكّل هذه اللّوحة النموذج الوحيد للفن الأيقونوغرافي، فلا يوجد لها مثيل في الكنائس المارونيّة، وهي أقدم لوحة على الإطلاق في أبرشيّة أنطلياس المارونيّة".في عظته أكّد المطران بونجم أنّ اليوبيل يشكّل مناسبة للمصالحة والنّعمة والتجدّد الروحي للكنيسة. واعتبر أنّه من خلال هذا اليوبيل، "تدعونا الكنيسة إلى تجديد التزامنا بتضامننا البشري والتزامنا قضية الإنسان، كما يدعونا اليوبيل إلى التوبة وحمل الرجاء الى كلّ المتألّمين والمهمّشين ليكتشفوا نور المسيح الذي ينير ظلمة عالمنا كما اكتشفه سمعان الشيخ".في كلمته، أعلن وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار إدراج كنيسة سيدة الغابة على لائحة السياحة الدينية في لبنان، حيث يُبلّغ هذا الإدراج مباشرة إلى المنظّمة العالميّة للسياحة، والمنظّمة العربية للسياحة، والمجلس الأوروبي للمسارات الثقافية ولبنان عضو فيه علما أنّه الدولة الوحيدة غير الأوروبية.في الختام قدّم راعي الأبرشيّة هديّة تذكاريّة الى الوزير نصار، كما قدّمت لجنة الوقف هديّة تذكاريّة الى راعي الأبرشيّة.