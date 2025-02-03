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لبنان

"انماء طرابلس": لضبط السلاح وانزال اشد العقوبات بالمرتكبين

Lebanon 24
03-02-2025 | 05:42
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أسفت جمعية" انماء طرابلس والميناء" في بيان للحوادث الامنية المتكررة والمتنقلة التي يشهدها لبنان وادت الى مقتل عدد من المواطنين لا سيما الارشمندريت انانيا كوجانيان.

ودعت الى "تحرك امني سريع لمنع السلاح المتفلت وانزال اشد العقوبات بالقتلة لتأخذ العدالة مجراها ولوقف هذه الجرائم المروعة وضرورة ايجاد الحلول المناسبة من قبل القضاء والقوى الامنية لمنع تكرار هذه الحوادث المؤلمة وحماية ارواح الناس".
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وأكدت الجمعية ان "ما نشهده هذه الايام من وقوع ضحايا بريئة تثبت مرة اخرى ضرورة التمسك بالمؤسسات الدستورية والشرعية واعطاء كل الدعم لرئيس الجمهورية جوزف عون لتطبيق خطاب القسم وتطبيق القانون، كما ضرورة الوقوف الى جانب الرئيس المكلف نواف سلام في مهامه لتشكيل حكومة تبدأ بالعمل فورا لانقاذ هذا البلد ووضعه على السكة الصحيحة".
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