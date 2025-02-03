وزير الإعلام كرم مهى سلمى ونبيل غصن

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كرم وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة مهى سلمى من ضمن مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد تلفزيون لبنان .سلمى قالت بعد اللقاء :" تشرفت بزيارة الوزير المكاري صديق الإعلاميين و هو الرجل المناسب في المكان المناسب بتواضعه وروحه التي تنبض ديناميكية ووجهه البشوش وطريقة تعامله مع جميع الإعلاميين دون أي تمييز لاسيما دعمه لتلفزيون لبنان".وتمنت سلمى على "كل شخص يقوم بعمله بكل شغف أن يشعر هذا الشعور الجميل بتكريم و تقدير المكاري على مسيرتي الإعلامية الطويلة في تلفزيون لبنان ".وقالت:" ما زلت أحلم بأن أرى تلفزيون لبنان كما يستحق أن يكون في المرتبة الاولى و المناسبة بكل الإمكانات الموجودة، لان تلفزيون لبنان هو المنجم ،و الذهب الاحتياطي لي بكل عملي الاحترافي ،و تعلمت منه الكثير".كما كرم المكاري الشاعر و الاعلامي و مدير البرامج السابق في "اذاعة لبنان" نبيل غصن الذي قال بعد اللقاء :"سررت بلقاء الوزير المكاري الذي قام بتكريمي مشكوراً بعد 46 سنة من رحلتي في وزارة الإعلام ".وأشاد غصن بالوزير المكاري الذي كان "مواكباً لهذه المرحلة من الإعلام و كان له بصمات ناجحة و لم يستطع احد غيره أن يواكب الإعلاميين و الإعلام والذي عرف بطبيعيته و تواضعه".