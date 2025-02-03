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لبنان

وزير الإعلام كرم مهى سلمى ونبيل غصن

Lebanon 24
03-02-2025 | 06:16
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كرم وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة مهى سلمى من ضمن مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد تلفزيون لبنان .

سلمى قالت بعد اللقاء :" تشرفت بزيارة الوزير المكاري صديق الإعلاميين و هو الرجل المناسب في المكان المناسب بتواضعه وروحه التي تنبض ديناميكية ووجهه البشوش وطريقة تعامله مع جميع الإعلاميين دون أي تمييز لاسيما دعمه لتلفزيون لبنان".
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وتمنت سلمى على "كل شخص يقوم بعمله بكل شغف أن يشعر هذا الشعور الجميل بتكريم و تقدير المكاري على مسيرتي الإعلامية الطويلة في تلفزيون لبنان ".

وقالت:" ما زلت أحلم بأن أرى تلفزيون لبنان كما يستحق أن يكون في المرتبة الاولى و المناسبة بكل الإمكانات الموجودة،  لان تلفزيون لبنان هو المنجم ،و الذهب الاحتياطي لي بكل عملي الاحترافي ،و تعلمت منه الكثير".

كما كرم  المكاري الشاعر و الاعلامي و مدير البرامج السابق في "اذاعة لبنان"  نبيل غصن الذي قال بعد اللقاء :"سررت بلقاء الوزير المكاري الذي قام بتكريمي مشكوراً بعد 46 سنة من رحلتي في وزارة الإعلام ".

وأشاد غصن بالوزير المكاري الذي كان "مواكباً لهذه المرحلة من الإعلام و كان له بصمات ناجحة و لم يستطع احد غيره أن يواكب الإعلاميين و الإعلام والذي عرف بطبيعيته و تواضعه".
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