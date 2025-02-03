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لبنان

صوت انفجار بين الشوف وصيدا.. هذا ما تبيّن

Lebanon 24
03-02-2025 | 06:23
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أفاد مواطنون في إقليم الخروب وصيدا عن سماع صوت انفجار ترددت أصداؤه في مناطق مختلفة.
 
 
وبعد التدقيق، تبيّن أن الصوت سببه عملية تفجير ذخائر غير منفجرة قام بها الجيش في منطقة الناعمة - الشوف، وذلك ما بين الساعة 13.20 و الساعة 16.00، اليوم الإثنين. 
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