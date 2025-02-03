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لبنان

بعد قتل 12 كلباً... هكذا علّقت إدارة مرفأ بيروت

Lebanon 24
03-02-2025 | 06:36
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نفت إدارة مرفأ بيروت بشدة الاتهامات التي وُجّهت إليها بشأن المجزرة التي ارتكبت بحق 12 كلباً صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أن ليس لها أي علاقة لا من قريب أو بعيد بتلك الأعمال اللاإنسانية. 
وأشارت الإدارة في بيان إلى أنها المرة الثانية التي تُوجَّه إليها اتهامات لا أساس لها من الصحة من قبل أشخاص مجهولي الدوافع، مؤكدة أن هذه الإدعاءات هي مجرد ترويج لمعلومات كاذبة ومغلوطة، وأنها ستلاحق مطلقيها قضائيًا. 
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كما استنكرت الإدارة المجزرة التي وقعت خارج حرم المرفأ، وتحديدًا في المنطقة التي تنتشر فيها الكيوسكات غير الشرعية.
 
 
 
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