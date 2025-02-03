مذكرة بالإقفال بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليميّة العامة والخاصة بمناسبة ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في يوم الجمعة الواقع 14-2-2025.

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