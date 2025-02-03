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لبنان

مذكرة بالإقفال بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

Lebanon 24
03-02-2025 | 07:02
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات التعليميّة العامة والخاصة بمناسبة ذكرى إستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في يوم الجمعة الواقع 14-2-2025.  
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