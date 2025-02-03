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لبنان
عبدالله: نمشي في الطريق الصحيح باتجاه إقامة نظام صحي حضاري
Lebanon 24
03-02-2025
|
07:28
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح قانون انشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي ، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور النواب الاعضاء .
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اثر الجلسة قال عبدالله:" أنجزت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة في جلستها اليوم، القسم المتعلق بحوكمة وادارة تفاصيل القانون، وبقي عليها ان تناقش الموارد وتأمين الموارد لهذا النظام، وفي الوقت نفسه الكلفة الصحية المرتقبة والتي نأمل ان تعيد لبنان إلى مصاف الدول التي تحترم كرامة الانسان بتغطيته الصحية".
تابع:"واعتقد ان هذا الموضوع هو وطني خارج اطار التجاذبات السياسية، وبدأناه بدعم من كل المرجعيات السياسية وخصوصا الرئيس نبيه بري عندما أحاله مباشرة الى اللجان المشتركة، وهذا الاقتراح قدمه اللقاء الديمقراطي. واشكر الزملاء في اللجنة الفرعية الذين يساعدوننا في هذا الموضوع، وكل الجهات الصيدلانيّة والهيئات التي اجرت دراسات سابقة بهذا الموضوع".
أضاف:"واليوم، استمعنا إلى عرض مفصل لامكانية تجميع موارد لهذا النظام، واريد ان ابشر من دون مبالغة، اننا نمشي في الطريق الصحيح باتجاه إقامة نظام صحي حضاري يليق بالمواطن اللبناني، بعيدا من الشعارات الرنانة من هنا وهناك. وبرأيي إذا لم نحترم المواطن اللبناني بحقه في صحته، و بالرعاية الصحية لا نكون فعلنا شيئا، لذلك هذا الدعم الموجود من كل المرجعيات السياسية يجب ان نستمر به وباقصى سرعة".
وقال:"لقد ناقشنا اليوم، المواد المرتقبة لهذا النظام، واذا وضعنا رسوما قليلة جدا قياسا لدول اخرى على منتجات الدخان يعني، اننا ندخل لهذا النظام ما بين 120الى 130 مليون دولار . فنحن نناقش 11رسما ربما يشكلوا موارد لهذا النظام في حال وافقت اللجنة عليها ومن ثم المجلس النيابي، مثل الدخان والمشروبات الروحية، مشروبات الطاقة وغيرها. فهناك رزمة كبيرة سنناقشها الاسبوع المقبل لنعرف مدى كلفتها وندخل بعدها إلى اللجان المشتركة، وأعتقد ان ما قامت به اللجنة الفرعية هو أمر مهم بان نرتقي بلبنان بهذا الملف إلى مصاف الدول التي تحترم مواطنيها".
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