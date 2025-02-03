هذه حقيقة ما حصل في بلدة الدوير

بعد انتشار خبر على مواقع التواصل الإجتماعي عن دويّ انفجار في بلدة الدوير في جنوب لبنان، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ كلّ ما يتمّ تداوله غير صحيح.

Advertisement