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لبنان

هذه حقيقة ما حصل في بلدة الدوير

Lebanon 24
03-02-2025 | 08:17
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بعد انتشار خبر على مواقع التواصل الإجتماعي عن دويّ انفجار في بلدة الدوير في جنوب لبنان، أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ كلّ ما يتمّ تداوله غير صحيح.
 
 
 
 
 
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الدوير

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