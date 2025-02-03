الوزير الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم.. إطلعوا عليها

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي القـرار رقـم 171/م/2025 المتعلق بتحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى، وجاء فيه :

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