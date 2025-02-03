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لبنان

الوزير الحلبي حدد مواعيد الدورة الأولى للكولوكيوم.. إطلعوا عليها

Lebanon 24
03-02-2025 | 08:28
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أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي القـرار رقـم 171/م/2025 المتعلق بتحديد مواعيد امتحانات الكولوكيوم للعام 2025 - الدورة الأولى، وجاء فيه :
 
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وزير

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